Auf Datenseite stehen im Tagesverlauf aus Deutschland die Produzentenreise auf dem Plan und später dann in den USA der Index der Frühindikatoren. Die wichtigsten Daten in dieser Woche kommen aber erst in der zweiten Wochenhälfte, wenn Einkaufsmanagerindizes und zum Wochenschluss der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex anstehen.