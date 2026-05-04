An den Devisenmärkten präsentieren sich die wichtigsten Währungspaare in etwa auf den Niveaus, die sie vor dem Wochenende hatten. Die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA hält immerhin. Allerdings halten sich auch die unterschiedlichen Vorstellungen vor allem über die Zukunft des iranischen Atomprogramms. «Zu unterschiedlich, um wieder offizielle Verhandlungen aufzunehmen», heisst es in einem Kommentar von Raiffeisen.