Immerhin werden die Friedensgespräche trotz der Attacken vom Wochenende fortgesetzt und die Marktteilnehmer können ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten, schreiben die Experten der Helaba in einem Morgenkommentar. In dieser Woche stünden denn auch zahlreiche Veröffentlichungen an. So beginnt am heutigen Montag das Forum der europäischen Zentralbank in Sintra mit