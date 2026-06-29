So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9220 ebenso auf der Stelle wie das Dollar/Franken-Paar bei einem Stand von 0,8096. Auch das Euro/Dollar-Paar ist mit 1,1388 nahezu unverändert.
Immerhin werden die Friedensgespräche trotz der Attacken vom Wochenende fortgesetzt und die Marktteilnehmer können ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten, schreiben die Experten der Helaba in einem Morgenkommentar. In dieser Woche stünden denn auch zahlreiche Veröffentlichungen an. So beginnt am heutigen Montag das Forum der europäischen Zentralbank in Sintra mit
hochkarätigen Teilnehmern. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hält die Eröffnungsrede.
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(AWP)