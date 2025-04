Am Markt wird am Montag auf die Erholungsbewegung an den Aktienmärkten verwiesen, nachdem US-Präsident Donald Trump den von ihm losgetretenen Zollstreit etwas entschärft hat. So setzt die US-Regierung zumindest vorübergehend die Sonderzölle für bestimmte elektronische Produkte wie Smartphones oder Computer aus zahlreichen Ländern - darunter China - aus.