Nach Ansicht der Devisenexperten der Commerzbank dürfte die schnelle Aufwertung des Franken der SNB ein Dorn im Auge sein. «Solange sich die Aufwertung aber nicht in diesem Tempo fortsetzt, rechnen wir nicht mit ausgeprägten Interventionen», heisst es in dem aktuellen Kommentar. Etwas weniger entspannt sieht das die UBS. In einem Papier aus dem FX-Handel der Bank heisst es, eine Zinssenkung der SNB vor dem regulären Termin Mitte Juni und Devisenmarktinterventionen in grösserem Ausmass seien wahrscheinlich.