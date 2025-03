Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0787 nach 1,0800 am Vorabend gehandelt. Auch gegenüber dem Franken machte der US-Dollar mit 0,8838 etwas an Boden gut nach 0,8825 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt unterdessen bei Kursen von 0,9535 mehr oder weniger auf der Stelle.