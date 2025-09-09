Der Euro wurde vielmehr von einer Dollar-Schwäche der vergangenen Handelstage gestützt, nachdem sich die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA weiter verstärkt hatte. Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Dafür warteten die Marktteilnehmer umso stärker auf die US-Produzentenpreise am Mittwoch und die US-Inflationsdaten am Donnerstag.