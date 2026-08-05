In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8083. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und wird derzeit bei 1,1535 gehandelt. Entsprechend tritt auch Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9324 mehr oder weniger auf der Stelle.