In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8083. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und wird derzeit bei 1,1535 gehandelt. Entsprechend tritt auch Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9324 mehr oder weniger auf der Stelle.
Der US-Dollar hatte sich zuletzt zu den wichtigsten Währungen etwas abgeschwächt. Belastet wird der Greenback einerseits von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten, welche die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar dämpft. Andererseits wirkten die jüngsten koordinierten Interventionen Japans und der USA zur Stützung des Yen nach, heisst es am Markt.
Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf den ADP-Arbeitsmarktbericht sowie die ISM-Dienstleistungsdaten. Sie gelten als wichtige Hinweise vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
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(AWP)