Das Dollar/Franken-Paar hat sich in der Nacht in einer engen Spanne um die Marke von 0,8734 bewegt, wo es auch aktuell gehandelt wird. Ähnliches gilt für den Euro, der sich gegenüber dem Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum verändert hat und bei 1,0778 Dollar steht. Derweil tritt auch das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9410 mehr oder weniger auf der Stelle.