Derweil halten wegen zunehmender Konjunktursorgen die Spekulationen um Zinssenkungen der Zentralbanken weiter an. Zwar habe es jüngst auch warnende Töne bezüglich der US-Wirtschaft gegeben. Doch in der Breite liessen Fed-Vertreter nicht erkennen, dass sie es mit Zinssenkungen eilig hätten, heisst es in eine Kommentar der Helaba.