Warten auf Schweizer Inflation

In all dem Trubel sei etwas untergegangen, das es auch heimische Daten gebe, so die Commerzbank. So werden heute die Schweizer Inflationszahlen veröffentlicht. «Kommt es so wie erwartet, wäre das daher ein gutes Zeichen für die Schweizerische Nationalbank (SNB).» Die Commerzbank erwartet seit einer ganzen Weile keine weitere Zinssenkung mehr. Derweil habe der Markt bis März kommenden Jahres auch nur noch ungefähr eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung eingepreist.