Der US-Dollar stehe ein wenig im Gegenwind, da es den Zollplänen von US-Präsident Donald Trump noch an Klarheit mangele. Trumps erste Äusserungen zur Höhe des in Aussicht gestellten Strafzolls auf China-Importe lägen mit aktuell 10 Prozent noch fernab der im Wahlkampf angedrohten 60 Prozent, heisst es in einem Kommentar der LBW.