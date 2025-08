Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Mittwoch per Saldo kaum bewegt. Nach enttäuschenden Einkaufsmanagerdaten aus den USA am Vortag wurden einerseits die Zinssenkungserwartungen für September durch die US-Notenbank Fed untermauert. Andererseits zeigen sich Anleger mittlerweile doch deutlicher um den Zustand der US-Wirtschaft besorgt.