Fed-Chef Jay Powell hatte bereits in der letzten Sitzung darauf hingewiesen, dass die FOMC-Mitglieder stark geteilter Meinung hinsichtlich des Timings weiterer Zinssenkungen seien, schreibt die Commerzbank in einem neuen Devisenkommentar. Dies sei durch die Äusserungen der verschiedenen Mitglieder zuletzt mehr als deutlich geworden. Allerdings hätten zuletzt einige gewichtige Stimmen innerhalb der US-Notenbank sich für eine Zinssenkung ausgesprochen. Dementsprechend preise der Markt seit Freitag auch wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit hierfür ein.