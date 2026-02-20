Der US-Dollar zeigt sich mit 0,7764 auch gegenüber dem Franken relativ stabil, während der Euro gegenüber dem Franken gestützt von guten Konjunkturdaten aus der Eurozone zuletzt etwas zugelegt hat. So kostet ein Euro derzeit 0,9130, nach 0,9119 im frühen Geschäft. Gegenüber dem Vorabend ist die Veränderung indes ebenfalls marginal.