Die Commerzbank verweist nun auch auf den am Freitag anstehenden Amtsantritt von Kevin Warsh als neuem Fed-Vorsitzenden. Sollte die Strasse von Hormus länger geschlossen und damit die Energiepreise hoch bleiben, könne oder müsse Warsh zum «Falken wider Willen» werden. «Und damit zum neuen Problemfall für Trump», ergänzen die Experten. Somit habe der US-Präsident seine gewünschten Zinssenkungen eigentlich selbst in der Hand.
Im Tagesverlauf dürften die US-Erzeugerpreise ebenfalls nach oben zeigen und an den Zinserwartungen kaum etwas ändern, ergänzt die Helaba. Zudem stünden dann am Feiertag in den USA die Detailhandelsumsätze und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9159 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. In der Nacht blieb es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7803. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1736 zeigt.
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(AWP)