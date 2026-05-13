Die Commerzbank verweist nun auch auf den am Freitag anstehenden Amtsantritt von Kevin Warsh als neuem Fed-Vorsitzenden. Sollte die Strasse von Hormus länger geschlossen und damit die Energiepreise hoch bleiben, könne oder müsse Warsh zum «Falken wider Willen» werden. «Und damit zum neuen Problemfall für Trump», ergänzen die Experten. Somit habe der US-Präsident seine gewünschten Zinssenkungen eigentlich selbst in der Hand.