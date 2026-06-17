Auch die Commerzbank hält ein gewisses vorsichtiges Taktieren für wahrscheinlicher als einen fulminanten Auftritt mit taubenhaften Andeutungen, dass der Preisschock nur temporär sei. Die Helaba sieht indes durchaus eine Chance für den neuen Fed-Chef, direkt zu zeigen, dass er unabhängig ist und die Geldpolitik nicht zum Instrument des Weissen Hauses werden lassen will. So oder so wird jede Nuance seiner Äusserungen vom Markt genau beäugt werden.