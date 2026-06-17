Der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9184 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen.
Am Vormittag blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,7914. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1605 zeigt.
Analysten gehen nicht von einer Zinsänderung in den USA aus. Wichtiger werde die Tonalität der ersten Pressekonferenz von Warsh, heisst es von Experten. Die Meinungen sind dazu etwas gespalten. So sieht beispielsweise ING für Warsh wenig Anreiz, die Märkte gleich bei seinem ersten Auftritt zu verunsichern.
Auch die Commerzbank hält ein gewisses vorsichtiges Taktieren für wahrscheinlicher als einen fulminanten Auftritt mit taubenhaften Andeutungen, dass der Preisschock nur temporär sei. Die Helaba sieht indes durchaus eine Chance für den neuen Fed-Chef, direkt zu zeigen, dass er unabhängig ist und die Geldpolitik nicht zum Instrument des Weissen Hauses werden lassen will. So oder so wird jede Nuance seiner Äusserungen vom Markt genau beäugt werden.
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(AWP)