Am Mittwoch zeigt sich an den Devisenmärkten wie auch an den Aktienmärkten eine deutliche Zurückhaltung. Grossereignisse wie die US-Inflationsdaten am heutigen Nachmittag oder die am morgigen Donnerstag stattfindende EZB-Zinsentscheidung werfen ihre Schatten voraus. Zudem steht in der Folgewoche noch die voraussichtliche Zinswende der US-Notenbank Fed an. Die genaue Höhe lässt noch Raum für Spekulationen.