Auch zum Franken büsste der Euro relativ stark an Wert ein. Das EUR/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,9686 gehandelt nach 0,9761 am frühen Morgen. Entsprechend gab es im USD/CHF-Paar im Tagesverlauf per Saldo nur wenig Bewegung: zuletzt wurden 0,9109 nach 0,9112 am Morgen bezahlt.