Die DHL Group hat ihre Luftfrachtkapazität am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt ausgebaut. Nach einem Jahr Bauzeit in der Cargo City Süd wurde das neue Drehkreuz mit einer 24.500 Quadratmeter grossen Frachthalle und einem Bürogebäude feierlich in Betrieb genommen. Künftig können hier bis zu 300.000 Tonnen Fracht im Jahr umgeschlagen werden, wie DHL mitteilte. Das wären zehn Prozent der Gesamtfrachtmenge, die der Flughafenbetreiber Fraport bis 2040 anstrebt.