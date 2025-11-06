Nach dem unerwartet starken dritten Quartal ist nun das wichtige Schlussquartal entscheidend für ein gutes Abschneiden im Gesamtjahr. Es ist wegen des Weihnachtsgeschäfts, aber auch dank vieler Rabattaktionen von Online-Händlern wie «Black Friday» und «Singles' Day» Jahr für Jahr von grosser Bedeutung und bringt enorme Mengen von versendeten Waren. Für diese Zeit des sogenannten Starkverkehrs rechnet DHL trotz Wirtschaftsflaute und zurückhaltender Verbraucherstimmung mit einem «typischen saisonalen Anstieg der E-Commerce-Lieferungen an Konsumenten». DHL-Chef Meyer sieht den Konzern darauf gut vorbereitet./lew/edh/he