DHL hat derweil einen verhältnismässig kleinen Fussabdruck in den USA. Nichtsdestotrotz würde ein Rückgang der globalen Wirtschaft und ein erlahmender Welthandel als Folge des US-Handelskriegs den Dax -Konzern beeinträchtigen, der in über 220 Ländern und Territorien aktiv ist. Dabei wird Konzernchef Meyer nicht müde zu betonen, dass negative wie positive Auswirkungen denkbar seien. Er verweist dabei stets etwa auf den Austritt Grossbritanniens aus der EU, in dessen Folge zwar die Sendungsmengen zurückgingen, aber die Zahl der zu verzollenden Waren stieg. Versender, die eine Abwicklung anbieten, können dann durchaus mehr je Sendung verdienen. Das Gros der Analysten rechnet mittlerweile allerdings damit, dass die Fracht- und Logistikmärkte in einen Abschwung übergehen dürften, wenn die US-Regierung ihren Kurs nicht ändert./lew/mis/he