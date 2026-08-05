Der Logistikkonzern DHL will etwas mehr Aktien zurückkaufen als bislang geplant. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr habe der Vorstand beschlossen, das im Jahr 2022 gestartete Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro auf bis zu 6,5 Milliarden Euro aufzustocken, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Bonn mit. Das Programm soll zudem bis zum Jahresende 2027 verlängert werden und nicht wie bisher geplant bereits im laufenden Jahr enden.