Stühle rücken im Vorstand der DHL Group : Der Aufsichtsrat habe Oscar de Bok zum Chef des internationalen Frachtgeschäfts ernannt, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Bonn mit. Er folgt auf Tim Scharwath, der in den Ruhestand geht. De Bok ist seit 2019 Mitglied der DHL-Führungsetage und leitet momentan die Kontraktlogistik, also das Geschäft mit Lieferketten-Dienstleistungen. Jenes wird zukünftig Hendrik Venter global verantworten, der dafür in den Vorstand berufen wird. Er leitete zuvor bereits den Geschäftsbereich in den Regionen Kontinentaleuropa, Naher Osten und Afrika.