Der Logistikkonzern DHL Group will an seinem Brief- und Paketgeschäft festhalten. Finanzchefin Melanie Kreis erteilte anderslautenden Forderungen von Investoren eine Absage: «Unser Vorstandsteam hat immer wieder klar gesagt, dass der Bereich Post & Paket Deutschland ein wichtiges Familienmitglied ist und bleiben wird», sagte sie der «Börsen-Zeitung» (Freitag). So hatten etwa die Fondsgesellschaften DWS und Deka das DHL-Management aufgefordert, eine Abspaltung der Sparte zu prüfen.