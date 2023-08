Die DHL Group (Deutsche Post) darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen. Ein entsprechender Antrag sei abgelehnt worden, teilte die Bundesnetzagentur am Montag in Bonn mit. Der Konzern hatte das Schreiben im Mai eingereicht, um das Porto schon 2024 erhöhen zu dürfen und damit ein Jahr früher als vorgesehen. Die Aktien reagierten zunächst kaum auf die Nachricht. Sie notierten am Vormittag leicht im Minus, ebenso wie der Dax .

07.08.2023 09:40