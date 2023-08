Nach dem Rekordjahr 2022 befindet sich DHL momentan in einer Abschwungphase. Wie schon zum Jahresauftakt konnte auch im zweiten Quartal lediglich der Geschäftsbereich Supply Chain im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Hier bietet DHL seinen Kunden Lieferketten-Logistik an, wie etwa Lagerbetrieb und -haltung, oder auch die Abwicklung von Versandretouren. Der Konzern profitiert in diesem Bereich von einer hohen Nachfrage nach Automatisierung von Prozessen angesichts komplexer werdenden Lieferketten. Während DHL hier auch mehr verdiente, ging in den anderen vier der insgesamt fünf Geschäftsbereiche das Ergebnis zurück.