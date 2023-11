Trotz der Schwäche der Konjunktur will das Management an seinem Aktienrückkauf-Programm festhalten. Das Ziel ist es nach wie vor, die noch verbleibenden 1,2 Milliarden Euro bis Ende kommenden Jahres zurückzukaufen. Die nächste Tranche werde nun vorbereitet, hiess es am Mittwoch./lew/mis/jha/