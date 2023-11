Die Aktie rutschten am Mittwochmorgen zunächst ab, drehte dann aber klar ins Plus. Am Nachmittag ging es um rund drei Prozent auf 38,29 Euro nach oben. Damit setzte sich die Stabilisierung nach dem Abwärtstrend seit Sommer fort. In der Telefonkonferenz mit Analysten äusserte sich das Management zum Schlussquartal ermutigend. Die gesenkten Prognosen führt DHL zudem insbesondere auf die lediglich etwas verzögerte konjunkturelle Erholung zurück.