Trotz wachsender Sorgen über mögliche Engpässe bei Flugtreibstoff sieht die DHL Group aktuell keine unmittelbaren Auswirkungen auf ihr Geschäft. «Bislang ist die Lage beherrschbar», teilte das Unternehmen mit. Zwar verzeichne man an einzelnen Standorten geringere Vorräte als üblich, mit Betriebsbeeinträchtigungen rechne DHL derzeit jedoch nicht. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk über mögliche Engpässe und steigende Preise berichtet.