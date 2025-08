Die DHL-Aktie stieg zunächst um mehr fast 7 Prozent Plus an der Spitze des Dax . Während Finanzchefin Melanie Kreis am Vormittag in einer Telefonkonferenz mit Analysten sprach, drehte der Kurs aber ab und notierte zuletzt leicht im Minus. Seit Jahresbeginn steht so momentan wieder ein Wertzuwachs von rund 15 Prozent auf dem Zettel. Das Anfang März erreichte Zwischenhoch bei über 44 Euro ist allerdings noch ein Stück entfernt und das vor rund vier Jahren erreichte Rekordhoch bei über 61 Euro sowieso.