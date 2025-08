Die DHL Group hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, teilte der Logistikkonzern am Dienstag in Bonn mit. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem stagnierenden operativen Ergebnis gerechnet. Auf die Aktionäre entfiel mit 815 Millionen Euro sogar fast 10 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor.