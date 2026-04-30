Die DHL hatte vor gut einem Jahr ein Kostenprogramm eingeläutet, das mehr als eine Milliarde Euro einsparen soll. Davon hatte DHL 2025 bereits über 600 Millionen erzielt. Die Milliardenmarke will Finanzchefin Melanie Kreis aber nicht als Endpunkt sehen, wie sie am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Investoren ausführte. Das Programm mit seinen Massnahmen habe sich mittlerweile viel mehr zu einer Grundhaltung im gesamten Konzern entwickelt.