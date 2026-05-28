Für die finanziell angeschlagene US-Post ​ist das Geschäft von hoher ​Bedeutung. Der Konzern, der seit 2007 unter anderem wegen des Rückgangs ‌des klassischen Briefgeschäfts Nettoverluste von insgesamt 118 Milliarden Dollar anhäufte, hatte gewarnt, dass ihm im Februar das Geld ausgehen ​könnte. ​Erst im vergangenen Monat ⁠hatte die Post eine neue Vereinbarung ​mit dem Online-Riesen Amazon ⁠geschlossen. Postchef David Steiner betonte, die Kooperation mit ‌DHL sei für beide Seiten ein Gewinn. Der deutsche Logistikriese müsse dadurch nicht selbst massiv in ‌den Aufbau eines eigenen Zustellnetzes investieren, ​um den US-Markt flächendeckend zu bedienen.