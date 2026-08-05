Im Tagesgeschäft lief es für den Logistiker im Berichtszeitraum vor allem dank schwungvoller Geschäfte mit zeitkritischen Sendungen sowie Kosteneinsparungen überraschend gut. Laut Mitteilung von Mittwoch stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 12,8 Prozent auf fast 22,4 Milliarden Euro. Auf die Aktionäre entfiel im zweiten Quartal mit rund 1 Milliarde Euro fast ein Viertel mehr Gewinn als im Vorjahr. Als operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben, wie bereits bekannt, mit fast 1,9 Milliarden Euro sogar 30 Prozent mehr übrig als ein Jahr zuvor.