Der Spirituosenkonzern Diageo hat im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 wegen eines sehr schwachen Geschäfts in Lateinamerika und in der Karibik weniger umgesetzt. Auch der operative Gewinn ging zurück. Der Umsatz sei um ein Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar gesunken, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Der operative Gewinn habe sechs Milliarden Dollar betragen - bereinigt um Währungs- oder Übernahmeeffekte seien das fünf Prozent weniger als vor einem Jahr. Umsatz und operativer Gewinn verfehlten die Erwartungen der Experten.