Der Aktienkurs der Briten steht schon länger unter Druck. Der Führungswechsel sorgte am Mittwoch für ein Plus um dreieinhalb Prozent. Seit dem Amtsantritt von Crew im Juni 2023 haben die Papiere aber immer noch mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Das bedeutet in diesem Zeitraum einen der letzten Plätze im britischen Leitindex FTSE 100 ./mis/jha/