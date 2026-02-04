Auch 2026 peilt das Management um den scheidenden Chef Thierry Bernard abseits von Wechselkurseffekten ein Umsatzplus von mindestens fünf Prozent an. Dabei sollen Qiagens wichtigste Wachstumstreiber, zu denen etwa Diagnostiklösungen und Probentechnologien zählen, mit 9 Prozent noch stärker wachsen. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll in diesem Jahr zu konstanten Umrechnungskursen auf mindestens 2,50 Dollar klettern, verglichen mit 2,38 Dollar im vergangenen Jahr. Dabei wird für das erste Quartal allerdings ein leichter Rückgang um einen US-Cent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, Grund seien Zölle und - wie bereits bekannt - die jüngste Übernahme des US-Biotechunternehmens Parse./tav/he