Zugleich setzt das Management ungebremst den Rotstift an. Seit mehr als drei Jahren läuft im Konzern bereits ein Spar- und Restrukturierungsprogramm, dessen Ziele Giza mehrfach aufgestockt und die Laufzeit verlängert hat. Bis 2027 soll die Neuorganisation Einsparungen von 1,2 Milliarden Euro bringen, wie FMC bekräftigte. Für 2026 werden 250 Millionen erwartet. Zuletzt begann der Konzern mit der Schliessung der ersten 64 von bis zu 100 möglicherweise vor dem Aus stehenden Standorten. «Das Unternehmen geht davon aus, dass es den Grossteil seiner Dialysepatienten in benachbarten Kliniken weiterbehandeln kann.»