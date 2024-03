Die «Sunday Times» schätzte das Vermögen des Premierministers und seiner Ehefrau Akshata Murty in ihrer «Rich List 2023» auf 529 Millionen Pfund. Der Grossteil des Vermögens kommt von Murty: Sie hält knapp ein Prozent der Anteile am indischen IT-Giganten Infosys, den ihr Vater mitgegründete. Der Wohlstand des Premierministers spielt in der politischen Debatte immer wieder eine Rolle. Kritiker werfen dem ehemaligen Investmentbanker und Hedgefonds-Manager vor, dass er aufgrund seines Reichtums kein Gefühl für die Lage der Bürgerinnen und Bürger habe, die mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben./bvi/DP/jha