Ein Regierungssprecher in Berlin teilte mit: «Ich bitte um Verständnis, dass wir einzelne Medienberichte nicht kommentieren. Darüber hinaus können wir grundsätzlich über vertrauliche Gespräche nicht berichten.» Der Sprecher verwies auf Merz' Äusserungen in der Pressekonferenz mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk am vergangenen Montag. Merz hatte dabei unter anderem auf ein gemeinsames Telefonat mit Selenskyj, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premier Keir Starmer und anderen europäischen Partnern Bezug genommen und gesagt, man halte die transatlantische Gemeinschaft «so gut wir nur können zusammen».