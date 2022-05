Inflation, Zinserhöhungen und geopolitische Unsicherheiten lassen Anlegerinnen und Anleger wieder zu sichereren Aktien greifen. Im Fokus stehen Titel, die eine hohe Dividende zahlen. Die Ausschüttungen der Firmen spülen den Aktienbesitzern regelmässig Geld in die Kassen. Die Schweiz gilt als Land mit hohen Dividendenzahlungen. Einige Firmen stechen dabei besonders hervor.

Swisscom: Der grösste Schweizer Telecom-Anbieter ist die klassische Schweizer Dividendenaktie. Seit Jahren zahlt Swisscom 22 Franken pro Aktie aus.

Umsatz in 2020: 11.2 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 18'905

Börsenwert per 18.5.22: 26.7 Mrd. CHF

Ticker Symbol: SCMN

Dividenden-Rendite: +3.79%

Zurich Insurance: Der weltweit tätige Versicherungskonzern, der in diesem Jahr sein 150-Jahr Jubiläum feiert, erhöhte die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr um deutliche 10 Prozent. Zurich schüttet traditionell einen hohen Anteil des Gewinns an Aktionäre aus.

Umsatz in 2021: 63.6 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 54'914

Börsenwert per 18.5.22: 68.1 Mrd. CHF

Ticker Symbol: ZURN

Dividenden-Rendite: +4.93%

Roche: Der Basler Pharmakonzern erhöhte die Dividende heuer das 35. Mal in ununterbrochener Folge. Eine solche Bilanz können weltweit nur wenige Firmen aufweisen.

Umsatz in 2021: 62.8 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 100'920

Börsenwert per 18.5.22: 225.7 Mrd. CHF

Ticker Symbol: ROG

Dividenden-Rendite: +2.80%

Swiss Re: Beim Rückversicherungskonzern, wo nun Ex-UBS-Chef Sergio Ermotti als Präsident amtet, hat eine hohe Dividende Priorität. Die robusten Ausschüttungen widerspiegeln die hohe Kapitalausstattung des Unternehmens.

Umsatz in 2021: 42.1 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 13'985

Börsenwert per 18.5.22: 26.0 Mrd. CHF

Ticker Symbol: SREN

Dividenden-Rendite: +7.33%

Mobilezone: Die Smartphone-Ladenkette hat sich vom Dividenden-Geheimtipp zu einem etablierten Schweizer Unternehmen bezüglich Ausschüttungen entwickelt. Die Dividende dürfte auch in den kommenden Jahren konstant steigen.

Umsatz in 2021: 1 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 1'018

Börsenwert per 18.5.22: 3.1 Mrd. CHF

Ticker Symbol: MOZN

Dividenden-Rendite: +5.44%

BB Biotech: Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt seit 2013 eine strukturierte Ausschüttungspolitik. Sie hat zum Ziel, den Aktionären jährlich eine Kapitalrückführung von bis zu 10 Prozent zu ermöglichen.

Umsatz in 2021: 0.3 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: k.A.

Börsenwert per 18.5.22: 3.1 Mrd. CHF

Ticker Symbol: BION

Dividenden-Rendite: +7.14%

Burkhalter: Das Elektrotechnik-Unternehmen schliesst sich in diesem Jahr mit der Gebäudetechnik-Gruppe Poenina zusammen. Das verspricht einen höheren Gewinn und eine noch kräftigere Dividende.

Umsatz in 2021: 0.6 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 3'157

Börsenwert per 18.5.22: 0.5 Mrd. CHF

Ticker Symbol: BRKN

Dividenden-Rendite: +4.99%

Vontobel: Der Vermögensverwalter aus Zürich hat letztes Jahr einen neuen Rekordwert beim Gewinn erzielt. Das Institut ist in den letzten Jahren zu einem der verlässlichsten Schweizer Dividendenzahler geworden.

Umsatz in 2021: 1.9 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 2'187

Börsenwert per 18.5.22: 3.9 Mrd. CHF

Ticker Symbol: VONN

Dividenden-Rendite: +4.39%

Banque Cantonale Vaudoise: Die grösste börsenkotierte Kantonalbank der Schweiz ist eine traditionell zuverlässige Einnahmequelle für Anleger punkto Ausschüttungen. Die Bank zahlt in der Regel auch eine stabile Dividende, wenn die Geschäftszahlen rückläufig sind.

Umsatz in 2021: 1.1 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 1'932

Börsenwert per 18.5.22: 6.8 Mrd. CHF

Ticker Symbol: BCVN

Dividenden-Rendite: +4.81% Intershop: Die Firma mit Hauptaktionär Martin Ebner ist mit ihrer hohen Dividende eine Ausnahme unter den Schweizer Immobiliengesellschaften. Dazu hat sich auch die Aktie in den letzten Jahren als robuster Wert erwiesen.

Umsatz in 2021: 0.2 Mrd. CHF

Anzahl Mitarbeiter: 74

Börsenwert per 18.5.22: 1.2 Mrd. CHF

Ticker Symbol: ISN

Dividenden-Rendite: +3.98%

