Joggen, Skifahren, Schwimmen, Jassen

In ihrer Freizeit ist Riniker sportlich unterwegs. «Ich will das trotz engem Terminkalender auch im Präsidialjahr beibehalten», betont sie und erwähnte, dass sie kürzlich beim Training am frühen Morgen in Bern einen Bundesrat getroffen habe, der ebenfalls am Joggen war. Schwimmen geht sie am liebsten in der Aare, in Aarau. «Wobei natürlich auch die Aare in Bern ihren Reiz hat». Im Winter ist sie mit der Familie auf Skis anzutreffen, mit drei guten Freundinnen jasst sie regelmässig.