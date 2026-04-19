Um alle Stellen in der Sömmerungszeit ab Mai besetzen zu können, müssten ein Drittel mehr Stellengesuche als Angebote vorhanden sein. Viele Stellensuchende seien nämlich nur teilweise verfügbar, hätten falsche Vorstellungen und würden die Arbeit abbrechen oder hätten das falsche Stellenprofil, so Hösli. Dem Zeitgeist gemäss sei das «Durchbeissen» nicht die vorrangige Kompetenz von vielen Leiten, «die mal auf die Alp wollen».