Die deutsche Autoindustrie kämpft sich langsam aus dem Stimmungstief. Im Februar stieg das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima für die Branche um 3,5 Punkte, wie die Münchner Wirtschaftsforscher mitteilten. Zwar liegt es damit auch nach dem dritten Anstieg in Folge mit minus 15,6 Punkten noch im negativen Bereich. Doch vor gut einem Jahr, im Januar 2025, sah die Situation mit minus 40 Punkten sehr viel schlimmer aus.