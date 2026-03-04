Der jetzige Anstieg geht auf eine Verbesserung bei der Bewertung der aktuellen Lage zurück. Die Zukunftsaussichten sanken dagegen etwas.
«Die Nachfrage aus dem EU-Raum - vor allem nach Elektrofahrzeugen - wirkt für die deutsche Autoindustrie weiterhin als stützende Kraft», erklärt Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl. Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Pkw mit reinem Elektroantrieb (BEV) habe zum 1. Januar 2026 erstmals die Marke von zwei Millionen Fahrzeugen überschritten.
Laut Ifo steigen ausserdem die Erlöse der deutschen Autoindustrie durch den Export von Elektroautos. Mit mehr als 40 Milliarden Euro habe es hier ein Plus von 6,5 Prozent gegeben. Mehr als die Hälfte davon gingen in die EU, allen voran in die Niederlande, Belgien, Frankreich und Dänemark. Dementsprechend stiegen auch die Exporterwartungen - von plus 8,5 auf 10,8 Punkte./ruc/DP/zb
