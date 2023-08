Das neue Gebäude wird in rund einem Jahr bezugsbereit sein und 40 Mitarbeitende werden an diesem Standort arbeiten, wie die BKW am Mittwoch mitteilte. Zehn Mitarbeitende, die bislang teilweise in Grindelwald, Meiringen und Spiez stationiert waren, sollen im Neubau zusammenkommen. So sollen Schnittstellen abgebaut und die Zusammenarbeit vereinfacht werden.