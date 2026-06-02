Bahnchefin Evelyn Palla rief die Politik nun auf, bessere politische Rahmenbedingungen zu schaffen. «Sonst droht ein ungesteuerter Wettbewerb, dessen Folgen sich am Ende womöglich für die Mehrheit negativ auswirken», sagte sie vor Journalisten in Berlin. «Wettbewerb ist eben auch kein Selbstzweck», so die Südtirolerin. «Wir müssen achtsam sein, dass diese Vorteile auch wirklich bei allen Menschen in Deutschland ankommen und nicht nur bei einigen wenigen. Bei einigen wenigen in den Metropolen, die heute bereits über ein sehr gutes Mobilitätsangebot verfügen.»