JPMorgan-Chef Jamie Dimon sieht trotz sprudelnder Gewinne die Welt in der möglicherweise «gefährlichsten Lage seit Jahrzehnten». Russlands Krieg in der Ukraine und der Überfall der Hamas auf Israel könnten weitreichende wirtschaftliche und geopolitische Folgen haben, sagte er bei der Vorlage der Quartalsbilanz am Freitag in New York.