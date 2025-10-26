Dies anders als die Kantone, die im Vertragspaket eine «verlässliche Grundlage» sehen. Die Konferenz der Kantonsregierungen verabschiedete die gemeinsame Ja-Parole mit 21 zu vier Stimmen bei einer Enthaltung. Sie steht somit hinter dem Umsetzungsvorschlag des Bundesrats, erwartet aber, dass die Kantone bei Mehrausgaben oder Mindereinnahmen unterstützt würden. In der Frage nach einem einfachen oder doppelten Mehr bei der Abstimmung herrschte keine Einigkeit, allerdings stand die Mehrheit hinter dem fakultativen Referendum.