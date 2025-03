5. Mai 2023: Die Corona-Pandemie gilt laut WHO nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Weltweit sind infolge der Pandemie laut WHO mindestens 20 Millionen Menschen gestorben, in der Schweiz sind gemäss Zahlen des Bundesamtes für Statistik zwischen 2020 und 2023 20'724 Menschen an Covid-19 gestorben.